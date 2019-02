Napoli-Zurigo, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Zurigo si disputerà giovedì sera alle ore 19 allo stadio San Paolo: ecco le probabili scelte di Ancelotti e tutti i modi per seguire la sfida, all’andata terminata 1-3 per gli azzurri.

Napoli-Zurigo | Oggi, mercoledi’ 20 e giovedi’ 21 febbraio torna l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021, con gli incontri validi per il ritorno dei sedicesimi di finale. Tre le squadre italiane in corsa, Lazio, Inter e Napoli, con i biancocelesti in campo gia’ oggi in Spagna, in casa del Siviglia, che all’andata, all’Olimpico, ha vinto 1-0. Giovedi’ sara’ la volta degli azzurri, al San Paolo contro gli svizzeri dello Zurigo, battuti all’andata a domicilio 1-3, e dei nerazzurri, che a Milano ospiteranno gli austriaci del Rapid, con il vantaggio dell’1-0 maturato giovedi’ scorso a Vienna.

Il match del Meazza verra’ trasmesso anche in chiaro solo su TV8, mentre in 4K HDR per i clienti Sky Q sara’ possibile assistere a Chelsea-Malmoe. Alle 18 e alle 23 di giovedi’, studi pre e post partita con Anna Billo’, in compagnia di Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.

Napoli-Zurigo, le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian, Verdi; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

ZURIGO (3-4-3): Brecher; Nef, Bangura, Maxso; Untersee, Kryeziu, Domgjoni, Kharabadze; Winter, Odey, Kololli. All. Magnin

ARBITRO: Tasos Sidiropoulos