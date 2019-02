Napoli-Torino, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Torino si disputerà allo stadio San Paolo domenica sera, ecco tutti i modi per assistere al posticipo di Serie A.

Napoli-Torino | Niente allenamento ieri per il Napoli di ritorno da Zurigo. Carlo Ancelotti ha deciso di dare il venerdi’ di riposo ai suoi ragazzi nonostante domenica si giochi contro il Torino al San Paolo. Il gruppo non si era fermato dopo la Fiorentina e quindi il tecnico ha voluto regalare un po’ di relax ai calciatori, anche in virtu’ di una prestazione ottimale e di un risultato che ipoteca la qualificazione agli ottavi di Europa League. Ancelotti dovra’ da oggi fare le scelte per domenica considerato che contro il Toro non si possono fare degli esperimenti. Dovrebbero giocare molti dei titolari di giovedi’ in Svizzera e magari un po’ di turn over ci sara’ proprio con lo Zurigo nella gara di ritorno al San Paolo. Probabile il rientro in attacco di Mertens che e’ rimasto proprio fuori in Europa League. Anche Hysaj sara’ a disposizione sulla corsia di destra. Impossibile fare a meno di Koulibaly e Maksimovic al centro della difesa. A centrocampo Diawara scalpita per giocare e potrebbe sostituire Fabian al fianco di Allan.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Udinese, soddisfacente per il risultato ma non sotto il profilo del gioco, il Torino si affaccia al prossimo impegno in campionato, che vedra’ i granata di scena al San Paolo di Napoli nel posticipo serale di domenica. Per la trasferta in terra partenopea Mazzarri avra’ a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Djidji, che anche nella seduta di ieri pomeriggio ha lavorato a parte seguendo un programma personalizzato. Contro la squadra di Ancelotti torneranno N’koulou e Zaza, che contro i friulani erano assenti per squalifica. Mentre e’ scontato il ritorno del camerunense al centro della difesa, con Izzo e Moretti a completare il reparto, l’ex juventino non e’ sicuro di un posto da titolare al San Paolo, dove Mazzarri potrebbe optare per un’unica punta con l’inserimento di Berenguer nel ruolo di trequartista.

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Lukic, Rincon, Meitè, Ansaldi; Belotti, Iago Falque.

Dove vedere la sfida in streaming e tv

La gara Napoli Torino sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.