Napoli-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Liverpool vede l’esordio stagionale della squadra allenata da Carlo Ancelotti in Champions League: ecco come poterla seguire in streaming e tv.

Napoli-Liverpool, prima partita del gruppo E della fase a gironi di Champions League 2019-2020, si gioca domani alle ore 21.00 allo Stadio San Paolo. Per quanto riguarda le scelte di Carlo Ancelotti, davanti a Meret, in difesa ci sarà il rientro di Manolas al posto di Maksimovic di fianco a Koulibaly. Mentre a centrocampo il giovane Elmas dovrebbe lasciare il posto al brasiliano Allan. Certo il rientro di Lorenzo Insigne sull’out sinistro nel centrocampo a 4, con Callejon a destra e Fabian Ruiz a completare il reparto di interni. Davanti, con il confermatissimo Mertens potrebbe essere il turno di Llorente dal primo minuto, anche se decisivo sarà il provino di Milik.

Napoli-Liverpool, probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens.

Liverpool (4-2-3-1): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah; Firmino.

Come vedere Napoli-Liverpool in streaming e tv

Sarà possibile vedere Napoli-Liverpool in diretta tv su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, oltre che in diretta streaming su Sky Go. La partita sarà anche visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. OA Sport si occuperà inoltre della Diretta Live testuale del match per non perdersene nemmeno una giocata.