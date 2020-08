Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Lazio chiude il campionato della formazione azzurra: ecco dove poter seguire il match del San Paolo in streaming e tv.

Napoli-Lazio | Ufficializzato Osimhen, adesso il Napoli deve concentrarsi sull’ultima partita di campionato. Questa sera contro la Lazio gli azzurri vogliono chiudere in bellezza questa stagione particolare. Gattuso perse incredibilmente all’andata ma stavolta vuole vincere per poi concentrarsi definitivamente sulla sfida con il Barcellona. I dubbi sono nel reparto centrale della difesa dove Manolas e’ fermo e Maksimovic ha una contusione alla caviglia. Se il serbo non ce la dovesse fare, al fianco di Koulibaly andrebbe Di Lorenzo con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo ancora Demme, vista la fisicita’ degli avversari con la linea a cinque. Ai lati Fabian e Zielinski. In avanti si rivedra’ Mertens per un duello a distanza con Immobile. Sulle corsie alte Politano e Insigne.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

Dove vedere Napoli-Lazio in streaming e tv

La partita tra Napoli e Lazio è in programma alle ore 20.45 al San Paolo e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 254. La sfida sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go.