Napoli Femminile: Festival del gol per salutare i tifosi

Battuto al Cus il San Marco Argentano 14-0, domenica prossima il Napoli Femminile giocherà lo spareggio promozione contro la Novese.

Chiude in bellezza il girone D della serie C il Napoli Femminile Carpisa Yamamay che oggi al Cus ha superato il New Team San Marco Argentano 14-0. A segno nove delle dieci calciatrici di movimento della squadra.

Il risultato è stato sbloccato al 12’ da un gran gol di Asta, che oggi indossava la fascia di capitano. Raddoppio di Massa al 17’, poi al 20’ è stata De Biase a segnare il terzo gol. A seguire sono arrivate le reti di Moccia (35’), El Bastali (40’) e ancora Massa (42’) che hanno permesso alle partenopee di chiudere il primo tempo sul 6-0. Nella ripresa sono andate a segno ancora El Bastali (60’ e 74’), Massa (65’ e 81’), Russo (71’), Kutter (88’), Catalano (89’) e Borrelli (90’).

“Abbiamo salutato i nostri tifosi nel modo migliore – ha spiegato a fine partita il tecnico, Peppe Marino -. Ora dobbiamo pensare alla sfida decisiva di domenica prossima contro la Novese. C’è grande soddisfazione per la prestazione di oggi perché avevamo in campo metà squadra formata da ragazze della Primavera che hanno disputato una grande gara reggendo il ritmo per 90 minuti e andando quasi tutte a segno, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla società anche con il settore giovanile”.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo domenica 5 maggio contro la Novese per lo spareggio promozione. Luogo e ora saranno comunicati dalla LND nei prossimi giorni.