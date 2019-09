Napoli Femminile: Lazio battuta in Coppa Italia per 4-1 grazie alla doppietta di Chatzinikolaou e ai gol di Oliviero e Gelmetti.

Ottimo esordio in Coppa Italia per il Napoli Femminile. Nella prima gara del girone valido per il primo turno la squadra del presidente Lello Carlino ha superato 4-1 la Lazio del presidente Lotito al termine di una gara mai in discussione.

La prima rete è arrivata al 15’ con un colpo di testa della greca Chatzinikolaou sulla respinta della traversa colpita da Gelmetti. La stessa Gelmetti dopo 5’ ha colpito un palo, mentre al 42’ è arrivato il raddoppio con un gran gol di Oliviero da fuori area. Altri 2’ e Chatzinikolaou ha messo a segno la doppietta personale con una deviazione sotto porta che ha permesso di andare al riposo sul 3-0. Nella ripresa la Lazio ha provato a riaprire la partita con la rete di Palombi al 59’ ma il Napoli non si è fermato e, dopo aver sbagliato un rigore con Gelmetti al 62’ e aver colpito la traversa con Nencioni al 74’, ha chiuso i conti con il gol di Gelmetti all’80’ su assist della Chatzinikolaou.

“Dovevamo riscattarci dopo il pareggio della scorsa settimana e l’abbiamo fatto al meglio – ha spiegato a fine gara il tecnico, Peppe Marino – . Le ragazze hanno dato tutto, sono soddisfatto di questa gara e, in generale, di queste prime partite tra campionato e Coppa Italia. Il gruppo è unito anche se può ancora crescere. Dopo alcuni giorni di meritata vacanza torneremo a lavorare per puntare a fare sempre meglio alla ripresa del campionato”.

Il Napoli Femminile tornerà in campo domenica 27 ottobre, in casa, nella terza giornata della serie B, nuovamente contro la Lazio.