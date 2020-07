Napoli: i convocati e le probabili formazioni

Napoli. Ecco la lista dei convocati da mister Gattuso e la probabile formazione che scenderà in campo questa sera (19.30) contro il Parma.

Questa sera, alle ore 19.30, andrà in scena Parma – Napoli, per la 35° giornata del campionato di Serie A. Nella giornata di ieri sono state diramate le convocazioni ufficiali di mister Gattuso per il match del Tardini.

Ecco la lista dei convocati:

Meret, Karnezis, Idasiak

Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly

Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka

Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano

Con Milik squalificato, se Mertens non ce la fa gioca Lozano falso nueve.

Veniamo ora alla probabile formazione dei partenopei. Alcune scelte saranno obbligate per l’allenatore, che deve fare a meno di Ospina, infortunato, e Milik squalificato.

Tra i pali quindi sicuro del posto Meret. In difesa torna dalla squalifica Di Lorenzo, che rileva Hysaj sulla destra. A sinistra confermato Mario Rui, al centro insieme a Koulibaly più Maksimovic che Manolas.

A centrocampo Demme insieme a Allan e Fabian, favoriti su Elmas, il primo, e su Zielinski, il secondo.

In attacco torna titolare Politano a destra, confermato Insigne a sinistra. Nodo prima punta: Mertens proverà fino all’ultimo a partire titolare, pronto Lozano a sostituirlo come falso nueve.