Napoli City Half Marathon 2020: è il sindaco a lanciare l’invito in un video così come fanno nelle più importanti maratone internazionali.

Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23 febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13 km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo.

“Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon” è l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli“.

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i record, i personali ed il tentativo di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti élite. Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alla Mostra d’Oltremare, si prosegue Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà particolare attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate come monete per l’iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione della Napoli City Half Marathon.

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City Half Marathon si arricchisce quest’anno infine del Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.