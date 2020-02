Napoli City Half Marathon: la canzone napoletana protagonista dei 21 km. 500 volontari alla casa della Mostra d’Oltremare e lungo il percorso. Scout, Associazioni, Scuole, tutti alla grande festa dei runner.

Musica e volontari. E’ la grande festa della Napoli City Half Marathon con le band sul percorso e la carica dei 500 volontari che accoglieranno i Runners facendoli sentire a casa loro. Sarà il complesso bandistico città di Bacoli a dare il ritmo alla gara che ha l’ambizione di stabilire il nuovo record della corsa correndo sotto l’ora.

Nato nel 1927 ha una tradizione lunghissima che si tramanda fino ai giorni nostri. Appassionati giovani bacolesi che portano il nome del loro territorio in giro per il mondo. Per l’occasione ci saranno due postazioni da 4 musicisti, 3 fiati 1 percussione. La musica napoletana la farà da protagonista in piazza del Plebiscito e in prossimità della Galleria laziale dal lato di Fuorigrotta.

Al centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio Savarese, Salvatore Patricelli, Accademia Caliendo, Francesco De Fusco, E1S, Psiké Dance Center, Giacomo Vigilante. “Sarà una Napoli City Half Marathon che esalta la musica napoletana – racconta Pino De Maio, chansonnier runner che da sempre accompagna la mezza cittadina – la musica nella galleria sarà naturalmente amplificata e questo non potrà che gasare i runner“.

La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un esercito di 500 ragazzi che punta sui grandi eventi sportivi per formarsi, imparare, progettare, scommettere sul futuro.

Sono i volontari della Napoli City Half Marathon che saranno impegnati in tutti i luoghi e in tutte le aree possibili per vivere il grande evento: dagli angeli dei rifornimenti per il runners a quelli che faranno accoglienza nell’Expo, da quanti accompagneranno i top atleti per le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si occuperanno di pacchi gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro capendo da vicino quello che significa l’organizzazione di un grande evento sportivo. AEGEE è la più grande associazione giovanile interdisciplinare Europea e molti dei ragazzi che parteciperanno alla Napoli City Half Marathon potranno poi riportare questa esperienza tra i loro amici e colleghi. E ancora SHEKINA’, il gruppo pastorale giovanile del Vomero, gli Scout dell’AGESCI dei gruppi Napoli I, Napoli II, Napoli VIII, Sant’Antonio Abate I, Pozzuoli.

In prima fila anche la Podistica Bosco di Capodimonte e l’Istituto Specialistico San Paolo di Sorrento. Tutti per contribuire alla riuscita della più grande manifestazioni sportiva cittadina.

Napoli City Half Marathon, Mostra d’Oltremare casa dei runners: “Sport come mission”

La Mostra d’Oltremare come la casa degli sportivi. Ancora una volta si rinnova la partnership tra l’ente fieristico partenopeo e l’appuntamento della Napoli City Half Marathon che porterà, grazie allo Sport Expo, e alle iniziative legate alla Half Marathon ventimila persone a vivere la tre giorni Napoletana alla Mostra d’Oltremare. “Lo sport come mission, per la Mostra d’Oltremare, deve tornare ad essere centrale – afferma Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare – Dobbiamo creare le condizioni per implementare il più possibile l’offerta per gli sportivi e rilanciare un asset che la Mostra ha nel proprio statuto. La half marathon sta diventando un appuntamento fisso che anche quest’anno siamo contenti di accogliere all’interno del nostro parco. Questa iniziativa per noi di Mostra è un punto di partenza dell’anno 2020 e linfa vitale per la valorizzazione delle strutture sportive sulle quali investiremo, in una vision di macro progetto per la creazione di un vero polo sportivo. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di creare un luogo dove tutti possano fare sport, a costi contenuti, perché la Mostra deve essere uno spazio accessibile a chiunque ”.