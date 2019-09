Napoli-Cagliari: Ancelotti punta sui rientri di Allan e Mertens, Manolas ancora in dubbio

La formazione azzurra si è riunita questa mattina a Castelvolturno in vista di Napoli-Cagliari, che si disputerà mercoledì sera allo stadio San Paolo.

Facce sorridenti questa mattina a Castelvolturno. Il Napoli e’ tornato felice da Lecce dopo il successo di 4-1. Ancelotti ha riunito tutti a Castelvolturno per preparare subito la sfida di mercoledi’ al San Paolo con il Cagliari. Come da programma la rosa si e’ divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica e di seguito hanno disputato una serie di partitine a campo piccolo.

Anche Younes è rientrato in gruppo

La bella notizia e’ che Allan e Younes sono rientrati con il gruppo svolgendo l’intera seduta mentre e’ ancora in disparte Manolas che sta svolgendo una tabella personalizzata. I primi due, dunque, potranno essere della partita mentre per il greco ci sono dei dubbi. Tonelli e’ sulla via del recupero: ha alternato seduta col gruppo e allenamento differenziato. Ancelotti, comunque, fara’ rientrare alcuni uomini chiave del suo Napoli contro i sardi. Allan dovrebbe essere a centrocampo con Zielinski. A sinistra in difesa Mario Rui mentre a destra Di Lorenzo.

In attacco scalpita Mertens che potrebbe ritrovare Lozano a meno che Ancelotti non voglia di nuovo schierare Milik. Younes potrebbe giocare a sinistra al posto di Insigne con Callejon a destra.