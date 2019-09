Napoli-Brescia, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Brescia segna il ritorno al San Paolo della compagine allenata da Carlo Ancelotti dopo la sconfitta interna subita contro il Cagliari.

La gara Napoli-Brescia si disputerà domenica 29 settembre 2019 alle ore 12.30 presso lo Stadio San Paolo e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per poterla vedere senza problemi e in maniera gratuita basterà attivare subito il mese gratis. Va ricordato che la promozione della piattaforma digitale dal 6 ottobre 2019 non sarà più disponibile e sarà necessario abbonarsi direttamente senza poterne usufruire.

Napoli-Brescia è la seconda gara in una settimana che viene trasmessa su DAZN, dopo Lecce-Napoli. E saranno altre due le gare del girone di andata trasmesse in diretta televisiva sulla piattaforma: SPAL-Napoli (domenica 27 ottobre 2019, ore 15:00) e Napoli-Genoa (sabato 9 novembre 2019, ore 20:45). Per cui può essere molto importante approfittare adesso di questa promozione prossima alla scadenza, attivando subito il mese gratis sul sito ufficiale DAZN.

Napoli-Brescia, probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Ruiz, Younes; Mertens, Llorente. All. Ancelotti.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayè, Donnarumma. All. Corini.