Napoli-Barcellona, Piquè: “Preferisco Messi a Maradona”

Il difensore blaugrana anticipa i temi della sfida Napoli-Barcellona, che si disputerà domani sera allo stadio San Paolo e dice la sua sul paragone tra i due argentini.

Napoli-Barcellona | “E’ sempre bello poter giocare in uno stadio cosi’ storico. Il Napoli e’ migliorato nelle ultime partite e dovremo essere molto attenti”. Sono queste le parole del capitano del Barcellona, Gerard Pique’, durante la conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani contro il Napoli al San Paolo. Tutti gli occhi saranno su Leo Messi, alla sua prima presenza nello stadio di Diego Armando Maradona: “Maradona ha dato molto a questo sport. Ma io, che lo vivo a stretto contatto, sto con Messi per la sua continuita’ e la sua magia quotidiana”.

Sara’ anche la prima sfida in Champions League tra Napoli e Barça: “E’ la prima volta che le nostre squadre si affrontano. Loro hanno un tifo caldo. Da quando c’e’ il nuovo mister abbiamo idee nuove. Cerchiamo di tenere di piu’ la palla e i risultati ci stanno aiutando per fare meglio da qui in avanti. Il Napoli non sta facendo il migliore dei suoi campionati, ma nelle ultime partite sono migliorati, hanno battuto la Juventus ad esempio. Hanno giocatori buoni dietro e avanti. Temiamo molte cose di loro. Hanno giocatori molto bravi come Mertens, Insigne, Milik, ci metteranno sicuramente nei guai se non avremo l’atteggiamento giusto”.