Da Napoli-Atalanta a Juve-Genoa, Serie A in campo: dove vedere tutti i match in streaming e tv

Dopo gli anticipi di ieri, si gioca oggi la maggior parte del turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A: ecco come seguire tutte le partite tra Sky e Dazn.

Si gioca oggi il grosso del turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. Dopo Parma-Verona, con i gialloblù che si sono riscattati dopo due sconfitte di fila, e Brescia-Inter, in cui i padroni di casa sono stati battuti 2-0 dai nerazzurri, giocate ieri, ad aprire i giochi oggi alle 19 è Napoli-Atalanta, quindi tutte le altre alle 21. La Juventus ospiterà il Genoa, la Lazio affronterà il Torino in casa mentre la Roma giocherà in trasferta contro l’Udinese. Sampdoria-Lecce, Sassuolo-Fiorentina e Cagliari-Bologna le altre due sfide.

DOVE VEDERLE

Napoli-Atalanta (Diretta tv su Sky Sport Serie A e in diretta streaming su Sky Go)

Juventus-Genoa (Diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go)

Lazio-Torino (Diretta tv su DAZN1 – canale 209 di Sky – e streaming su DAZN)

Udinese-Roma (Diretta tv su DAZN1+ – canale 212 – e streaming su DAZN)

Sampdoria-Lecce (Diretta tv su Sky Sport 254 e in diretta streaming su Sky Go)

Sassuolo-Fiorentina (Diretta tv su Sky Sport Serie A e in diretta streaming su Sky Go)

Cagliari-Bologna (Diretta tv su Sky Sport 253 e in diretta streaming su Sky Go)