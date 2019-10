Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Atalanta si disputerà allo Stadio San Paolo mercoledì 30 ottobre alle ore 19: tutti i dubbi di Ancelotti e Gasperini e dove poterla vedere in streaming e tv.

Napoli-Atalanta | E’ tornato subito al lavoro il Napoli dopo il pareggio di Ferrara. In mattinata Ancelotti ha riunito tutti a Castelvolturno per cominciare a preparare la sfida di mercoledi’ pomeriggio al San Paolo contro l’Atalanta. Resta ancora in emergenza la difesa. Di sicuro lo stop di Malcuit ha aumentato i problemi ma chi doveva recuperare ancora non l’ha fatto, come Manolas e Hysaj. Entrambi, infatti, hanno svolto il solito lavoro personalizzato. Il greco e’ ancora sofferente al costato e dovrebbe dare di nuovo forfait. Ci potrebbe essere il rientro di Maksimovic ma e’ tutto da decidere nelle prossime ore. Se Mario Rui ce la dovesse fare, allora a destra tornerebbe Di Lorenzo.

A centrocampo torna dal primo minuto Fabian Ruiz, di sicuro con Allan al suo fianco. A destra si rivede Callejon che non e’ partito titolare con la Spal domenica pomeriggio. Per l’attacco da capire se Mertens ancora ne ha. Potrebbe quindi rientrare Lozano al fianco di Milik. C’e’ anche da valutare la formazione in base alla sfida di sabato prossimo in casa della Roma. Insigne dovrebbe stare a sinistra per dare un po’ di vivacita’ contro un’avversaria che e’ in forma smagliante.

Per l’attacco ci potrebbe essere anche l’alternativa Llorente che non gioca dal primo minuto da un po’ di tempo. Ma lo spagnolo potrebbe servire per il finale che si preannuncia molto combattuto.

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Insigne; Lozano, Milik. All.: Ancelotti

Indisponibili: Hysaj, Manolas, Malcuit

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Castagne; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini.

Indisponibili: Zapata, Palomino

Squalificati: –

Napoli-Atalanta, dove vederla in streaming e tv

La gara si svolgerà alle ore 19:00 di mercoledì 30 ottobre allo stadio San Paolo di Fuorigrotta e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, anche in alta definizione. Il match del San Paolo sarà visibile in streaming sia su Sky Go che su NOWTv.