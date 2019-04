Napoli-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Arsenal si disputerà questa sera allo stadio San Paolo: ecco tutti gli ultimi dubbi di formazione di Ancelotti ed Emery e come non perdersi neanche un momento del big match che vale l’approdo in semifinale.

E’ il giorno di Napoli-Arsenal, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021. Gli azzurri sono l’unica compagine italiana ancora in corsa e si preparano ad ospitare al San Paolo gli inglesi di Emery; La compagine di Carlo Ancelotti è chiamata all’impresa, dopo lo 0-2 rimediato all’andata a Londra. Match in diretta su Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre), Sky Sport 252 e in 4K HDR per i clienti Sky Q. Alle 20 e alle 23, studi pre e post partita con Anna Billo’, in compagnia di Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani. Grazie a Diretta Gol, su Sky Sport 251 (anche sui canali 386 e 486 del digitale terrestre) e in chiaro su TV8, sara’ possibile assistere in contemporanea a tutti gli incontri in programma in questo turno di Europa League.

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 20 giocatori per la sfida di stasera. Differenziato, ieri in allenamento, per Albiol e Ounas, entrambi indisponibili, questa la lista: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj. Centrocampisti: Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz. Attaccanti: Callejon, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

Le quote del match

Il fattore campo lascia aperta la porta al Napoli per ribaltare la sconfitta per 2-0 rimediata a Londra, contro l’Arsenal, nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Il pronostico sul match di domani è fortemente influenzato dalle buone statistiche degli azzurri al San Paolo (sette vittorie, due pareggi e un solo ko, contro la Juve) e da quelle meno entusiasmanti dell’Arsenal in trasferta (sei sconfitte, tre vittorie e un pari): la vittoria della squadra di Ancelotti è data a 1,67 dagli analisti SNAI, che piazzano invece a 4,25 il pareggio e a 4,75 il secondo successo dei Gunners. Per passare il turno (ipotesi a 3,75) agli uomini di Ancelotti servirà una vittoria rotonda: il 2-0 che manderebbe ai supplementari è a 9,75, il 3-0 che vale l’accesso diretto alla semifinale paga invece 16. Per ribaltare il risultato il tecnico si affiderà a un modulo super offensivo, schierando contemporaneamente Milik, Mertens, Callejon e Insigne. Nelle scommesse sui marcatori il bomber polacco ha la quota più bassa, a 2,35 e il belga segue a 2,50. Il riscatto di Insigne (che si è divorato un gol davanti alla porta all’Emirates) vale 2,75, l’esterno spagnolo è proposto a 3,50. Per il trofeo – Dopo il ko dell’Emirates la situazione della squadra di Ancelotti si è fatta più complicata nelle scommesse sulla vincente del trofeo, dove gli azzurri, da secondi favoriti, sono scivolati a quota 8,00, in quarta posizione. Davanti a tutti, a 2,65, resta il Chelsea che ha vinto a Praga contro lo Slavia, poi l’Arsenal a 4,25 e il Valencia, a 5,25. Valencia, un piede in semifinale – Se al Napoli riuscisse il colpo, agli azzurri in semifinale toccherebbe una tra Valencia e Villarreal. Più probabilmente, suggeriscono le quote, il Valencia che nel match di andata si è imposto per 3-1 in trasferta. La squadra di Marcelino è ampiamente favorita sia per il passaggio del turno, ipotesi da 1,01 appena, che per la vittoria del secondo round. Al Mestalla l’«1» vola basso a 1,77, contro il 3,75 sul pareggio e il 4,50 per il blitz degli ospiti, ai quali però serve un netto 0-3 per andare avanti: quest’ultimo risultato è valutato ben 65 volte la scommessa.

Le probabili formazioni di Napoli-Arsenal

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Insigne, Milik. A disposizione: Ospina, Chiriches, Luperto, Malcuit, Ghoulam, Mertens, Younes. Allenatore: Ancelotti

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil, Lacazette, Aubameyang. A disposizione: Leno, Mustafi, Elneny, Mkhitaryan, Iwobi, Xhaka, Guendouzi. Allenatore: Emery

Napoli-Arsenal, dove vedere la sfida in streaming e tv

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre in streaming la sfida sarà visibile su Sky Go, infine OA Sport proporrà la diretta live testuale del match. In chiaro verrà trasmessa Diretta Gol, con le immagini a rotazione delle quattro partite: le varie sfide saranno visibili in tv su TV8, oltre che su Sky Sport Football e Sky Sport 252. Diretta streaming su Sky Go.