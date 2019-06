Motonautica : Segnini e Massa vincono la prima tappa del Campionato Italiano di Regolarità.

Motonautica : I napoletani Cristiano Segnini e Tobia Massa la prima tappa del Campionato Italiano di Regolarità.

I napoletani Cristiano Segnini e Tobia Massa si sono aggiudicati la prima tappa del Campionato Italiano di Regolarità organizzato dal Circolo Canottieri Napoli e che si è svolto ieri mattina nelle acque antistanti il Molosiglio. Otto equipaggi per un percorso di circa 54 chilometri e un totale di nove giri.

Al secondo posto i campioni d’Italia uscenti, Gianmaria Di meglio e Gianluca Biondi. Terzo posto per la coppia Pierfrancesco Lagani e Francesco Leone. La prossima e decisiva tappa, per l’assegnazione del titolo italiano, a Venezia alla metà di ottobre.

Soddisfazione per “avere avuto dalla federazione italiana di motonautica l’assegnazione di questa tappa del campionato italiano di regolarità, per la buona partecipazione di equipaggi e per la perfetta riuscita di tutta la manifestazione” è stata espressa dal presidente Achille Ventura nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuto nel salone “Carlo De Gaudio”.

Un ringraziamento particolare al consigliere alla motonautica, Gennaro Russo che ha superato oramai i cinquant’anni di motonautica giallorossa prima da pilota e poi da “inossidabile” dirigente. Alla premiazione hanno partecipato anche, il presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Motonautica, Antonio Schiano ed il commissario gara, Gianni Torre.

Applausi anche per gli altri equipaggi che hanno dato vita ad una gara molto interessante ed incerta. Dalla quarta posizione all’ottava, nell’ordine Vincenzo Capasso con Fortunato Migliaccio, Ettore Testa con Francesco Lubrano, Biagio e Vincenzo Capuano, Carlo Fappiano con Marco Ruggiero e Sergio Landi con Lorenzo Angrisano.