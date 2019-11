Motonautica, Hi-Performance Italia ai piedi del podio a Shanghai

Motonautica: Nella seconda gara della tappa mondiale di X-Cat Giuseppe e Rosario Schiano conquistano il quarto posto.

Cresce l’intesa tra Giuseppe e Rosario Schiano a bordo dello scafo Hi-Performance Italia e i risultati iniziano ad arrivare. I primi due giorni di gara del gran premio di Shanghai, valido come penultima tappa del Mondiale X-Cat di motonautica, hanno regalato già nelle Pole Position due ottimi quinti posti al team partenopeo, coordinato a terra dal team manager Antonio Schiano e che vede il supporto tecnico di Vincenzo Alessio, Vincenzo Guidone e Ciro Pietrangeli e quello delle aziende Supermercati Piccolo, McDonald Salerno e Sunrise.

In gara, invece, dopo un settimo posto nella prova di ieri, conseguenza di un lieve problema tecnico che ha consigliato al team di non forzare durante la corsa, oggi è arrivato uno splendido quarto posto, alle spalle degli australiani di Maritimo e degli arabi di Abu Dhabi 5 e Dubai Police.

“Nella prima giornata abbiamo avuto dei lievi problemi ma nella seconda, confermando il quinto posto in Pole, siamo riusciti a rendere ancora meglio in gara, chiudendo davanti a due big della Formula 1, Shaun Torrente ed Erik Stark – spiega soddisfatto Giuseppe Schiano -. È per noi un orgoglio e una grande soddisfazione, siamo nella top four del circuito X-Cat e questo deve essere da ulteriore stimolo per crescere ancora e migliorarci, già a partire dalla gara di domani. La sintonia a bordo con Rosario è sempre maggiore, anche grazie ai preziosi consigli via radio di nostro padre Antonio. È questa la strada giusta da seguire per migliorare sempre di più e puntare a risultati prestigiosi”.

L’ultima gara del gran premio di Shanghai si disputerà oggi, domenica 3 novembre, alle ore 12.30 (5.30 ora italiana). Il team Hi-Performance Italia partirà dalla quarta posizione, un posto avanti rispetto alla quinta conquistata nelle due Pole Position di ieri e oggi.