Motonautica 2018: Premiati i piloti del Circolo Canottieri Napoli

A Milano Premiazione del Campioni della Motonautica 2018. Con il presidente Ventura i piloti giallorossi che si sono particolarmente distinti.

Si è svolta sabato scorso a Milano, nel Palazzo delle Federazioni, la consueta manifestazione della Federazione Italiana Motonautica che festeggia i suoi campioni che hanno conquistato nel 2018 titoli Mondiali, Europei e Italiani nelle varie discipline.

Un “parterre de rois” con massimo Moratti, ex presidente della Federazione Italiana Motonautica ed ex presidente dell’Inter e Giovanni Malagò, presidente del Coni. A fare gli onori di casa l’attuale presidente della Fim, Vincenzo Iaconianni.

E’ stata una vera passerella per i campioni della Campania e per il Circolo Canottieri Napoli guidato dal presidente, Achille Ventura. Al sodalizio giallorosso è andato il diploma per l’appartenenza di piloti che si sono particolarmente distinti nella passata stagione. Gianmaria Di Meglio, Cristiano Segnini, Diego Testa e Massimiliano Testa.

Titolo Europeo per Segnini e Di Meglio e medaglia d’argento sempre per i piloti napoletani nel Campionato del Mondo nella Classe Boat Production.

Nel Campionato Italiano invece, nella categoria Match Race, titolo italiano per Massimiliano Testa e Diego Testa. Bronzo per Gianmaria Di Meglio, Cristiano Segnini e Carmine Cuomo nella Classe Boat Prodution.

Nella foto Achille Ventura e Massimo Moratti