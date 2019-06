Michel Platini: il tre volte Pallone d’oro (ex presidente dell’Uefa) fermato dalla polizia francese nell’ambito dell’inchiesta sull’assegnazione dei prossimi Mondiali di calcio al Qatar.

Michel Platini, stella del calcio francese (tre volte Pallone d’oro dal 1983 al 1985) nonché ex presidente Uefa (incarico ricoperto dal 2007 al 2015), è stato fermato dalla polizia transalpina a Nanterre.

L’ex fuoriclasse della Juventus è stato interrogato in relazione all’inchiesta su “presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici” nelle procedure di assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar.

Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy negli anni in cui quest’ultimo era presidente di Francia. La notizia, riportata dal sito “Mediapart”, è stata poi confermata dalle autorità francesi.

Michel Platini, il legale: “Non ha nulla di cui vergognarsi”

“Michel Platini non è stato arrestato, ma è stato interrogato come testimone in un quadro giuridico voluto dagli inquirenti, che impedisce a tutte le persone ascoltate di potersi consultare al di fuori del procedimento”: è la precisazione dell’avvocato William Bourdon (legale che assiste l’ex presidente Uefa).

Bourdon ha sottolineato che “Platini ha risposto con serenità e precisione a tutte le domande, comprese quelle sull’assegnazione di Euro 2016 (disputati in Francia, ndr) e fornito spiegazioni utili. Non ha nulla di cui vergognarsi, è estraneo ai fatti ed è assolutamente fiducioso su quello che succederà dopo”.