Maradona perde ancora: per i bookmakers esonero entro dicembre

Due ko in altrettante partite per Diego Maradona come allenatore del Gimnasia y Esgrima La Plata, sempre più solo in fondo alla classifica della Primera Division, con un solo punto ottenuto in sette gare.

Nei giorni in cui nei cinema di tutta Italia sta girando il docu-film ispirato alle sue vicende, diretto dal premio Oscar Asif Kapadia, Diego Armando Maradona mastica amaro. Non tanto per le immagini della pellicola, che si sofferma ampiamente sui numerosi errori del Pibe, quanto per il fatto che la sua nuova avventura in panchina fatichi a decollare. L’ex calciatore del Napoli si è seduto poco più di due settimane fa sulla panchina del Gimnasia y Esgrima La Plata, senza però riuscire a dare la scossa alla squadra: due ko in due partite per Diego, con i biancoazzurri sempre più soli in fondo alla classifica della Primera Division, con un punto in sette gare.

La conferma per l’ex Pibe de oro è quotata a 1,95

La situazione di Maradona, riporta Agipronews, si fa critica anche secondo gli analisti Sisal Matchpoint, che hanno già messo in lavagna le quote suo suo esonero entro la fine dell’anno e, al momento, sono più le probabilità che salti, valutate 1,70, che quelle di una conferma, opzione da 1,95.