L’Oktober Rugby Fest dell’Amatori Napoli con Edoardo Bennato

Oktober Rugby Fest con Edoardo Bennato, ospite d’eccezione nell’ex base Nato di Bagnoli, venerdì 11 ottobre, a partire dalle ore 20.

Tifosi famosi ne abbiamo ? A lanciare, con un video originale, la seconda edizione dell’Oktober Rugby Fest, Edoardo Bennato, ospite d’eccezione nell’ex base Nato di Bagnoli. Venerdì 11 ottobre, a partire dalle ore 20, al via il primo appuntamento stagionale per l’Amatori Napoli, pronto al debutto in serie A il 20 ottobre.

Momento di aggregazione e socialità per lanciare il tanto atteso campionato 2019/2020. Si rinnova la grande festa al Villaggio del Rugby, in viale della Liberazione (ingresso gratuito), dove “si mangia, si beve, si balla”.

Tutti invitati a “buttarsi nella mischia” con i giocatori verdeblù. Si scaldano gli spillatori, i forni e le piastre. Sabato 12 ottobre, invece, il Rugby Open Day, una sana giornata all’insegna della palla ovale, rivolto alle famiglie e ai ragazzi (dalle ore 10), con l’immancabile Terzo Tempo.

Occasioni irripetibili da non perdere. E se lo dice Bennato (nella foto di Stefania de Rosa), c’è da crederci.