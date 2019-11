Liverpool-Napoli, Ancelotti spera nei recuperi di Mario Rui e Manolas

In vista di Liverpool-Napoli restano i dubbi sull’impiego di Fabian Ruiz, che dovrebbe al massimo andare in panchina: punta a una maglia da titolare Insigne dopo il colpo al gomito.

Liverpool-Napoli | Pioggia e malinconia a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti ieri dopo il pareggio di sabato sera, a San Siro, contro il Milan. Ancelotti e’ tornato subito al lavoro con i suoi ragazzi per cominciare a preparare la sfida di Champions di mercoledi’, ad Anfield, contro il Liverpool. Non si gioca il posto il tecnico di Reggiolo ma di sicuro non dovra’ sbagliare a seguire gli incontri con Bologna, Udinese e Genk. Ancelotti sta cercando di recuperare un titolare sulla fascia sinistra bassa. Mario Rui ieri mattina ha lavorato prima con il gruppo e poi a parte. La speranza e’ che nelle prossime due sedute possa tornare a disposizione per poi giocare il match contro i Reds. In caso contrario due le alternative: o di nuovo Hysaj o spazio al mancino Luperto.

De Laurentiis non sarà ad Anfield.

Niente da fare per Ghoulam, che continua con una tabella personalizzata. Sta bene, invece, Manolas, mentre prevalgono i dubbi sull’impiego di Fabian Ruiz. Entrambi hanno svolto l’intera seduta ieri con chi non e’ stato impiegato al Meazza, ma lo spagnolo dovrebbe al massimo sedere in panchina. Pure il colpo di Insigne al gomito non e’ preoccupante. Oggi e’ previsto anche il ritorno di De Laurentiis dagli Stati Uniti. Pare che il patron non partira’ per Liverpool e dunque non sara’ al fianco della squadra.