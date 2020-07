L’ex presidente di Under annuncia: “Sta per essere ceduto al Calcio Napoli”

Calcio Napoli: il presidente del Basaksehir (ex squadra di Cengiz Under che riceverà dalla Roma una quota della futura rivendita) “anticipa” l’arrivo in azzurro dell’esterno giallorosso. Fiducia per Osimhen, il City torna su Koulibaly.

Cengiz Under, 23enne esterno turco della Roma, si avvicina al Calcio Napoli. L’annuncio arriva direttamente da parte di Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, vecchio club del calciatore, che a TRT Spor annuncia: “Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell’operazione, 4-5 milioni saranno per noi”.

La vecchia società, infatti, rivendica dalla Roma una quota sulla futura rivendita del calciatore. Poiché la percentuale di rivendita è del 20% e dato che il patron turco parla di 4-5 milioni di euro da ricevere, si deduce che l’affare dovrebbe chiudersi sui 25 milioni di euro. Intanto, il club di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare in silenzio per portare in azzurro il 21enne attaccante nigeriano Victor Osimhen. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un ultimatum al calciatore: la società azzurra ha fatto sapere all’entourage del nigeriano che aspetta una risposta entro un paio di giorni.

L’offerta è di quelle allettanti, 4 milioni a stagione per 5 anni, c’è anche accordo col Lille, ma il cambio procuratore e il richiamo della Premier League hanno rallentato una trattativa che sembrava già chiusa. Si lavora anche sulle commissioni, ma il Calcio Napoli è fiducioso sulla buona riuscita di un affare da 60 milioni di euro (cifra mai spesa fino ad oggi dagli azzurri per un singolo calciatore). Sul fronte cessioni, la “riammissione” del Manchester City di Pep Guardiola alla prossima Champions League ha riacceso l’interesse del club inglese per Kalidou Koulibaly. Fino a poco tempo fa, De Laurentiis valutava KK ben 100 milioni di euro.

Ma è chiaro che quel prezzo è sceso (considerando anche che il calciatore ha 29 anni). Sta di fatto che, come riporta Sky Sport, ADL non vuole scendere al di sotto dei 75-80 milioni di euro per cedere il possente difensore senegalese. La cui cessione non è però così sicura come sembrava qualche tempo fa.