La pizzeria in cui vedere le partite del Napoli sui seggiolini del San Paolo

Dopo lo smantellamento dei seggiolini dello stadio San Paolo avvenuto la scorsa estate, il proprietario del Ribalta Restaurant di Manhattan, ha deciso di acquistarli.

Pasquale Cozzolino, proprietario e chef del Ribalta Restaurant di Manhattan, proprio non ha saputo resistere. Quando ha visto lo smantellamento dei sediolini dello stadio San Paolo, sostituiti durante i lavori delle Universiadi la scorsa estate, ha deciso e si è detto: “Dobbiamo portarli a New York”. “Per un napoletano come me, è un’emozione indescrivibile: ho i brividi”.

E della stessa opinione è stato fin da subito Rosario Procino, co-proprietario del locale e presidente del Napoli Fans Club NYC. “E’ una cosa importante e bella per noi, abbiamo portato un altro pezzo di Napoli nel Ribalta Stadium. Vogliamo allestire una ‘tribunetta’, così chi viene qui a guardare le partite del Napoli, potrà sedersi sulle sedie originali del San Paolo”.