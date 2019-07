James Rodriguez: ore caldissime per il futuro del colombiano, con il DS del Calcio Napoli Cristiano Giuntoli arrivato in Spagna per chiudere la trattativa dell’estate.

James Rodriguez prossimo fantasista del Calcio Napoli. Quella che sembrava una trattativa difficilissima, potrebbe diventare realtà nelle prossime ore. La negoziazione tra il club di Aurelio De Laurentiis e il Real Madrid ha visto una clamorosa accelerazione, visto che nella giornata di ieri il DS azzurro Cristiano Giuntoli si è recato in Spagna, incontrando il potente agente del calciatore colombiano, Jorge Mendes. La fase più “calda” del blitz di Giuntoli ci sarà oggi, quando il DS incontrerà la dirigenza dei Blancos. L’accordo è da perfezionare sulla formula, visto che il Real chiede la cessione a titolo definitivo (che l’Atletico Madrid garantirebbe), mentre il club azzurro finora ha provato con il prestito oneroso e il diritto di riscatto.

L’intesa sulla cifra c’è (45 milioni di euro), ora c’è da trovare la piena convergenza sulla modalità di un affare che rappresenterebbe senza dubbio il colpo più importante del calciomercato italiano dell’estate 2019. L’arrivo in azzurro del colombiano (che in azzurro ritroverebbe il connazionale David Ospina, appena riscattato dall’Arsenal) è una precisa richiesta di Carlo Ancelotti, deciso più che mai a sfidare la Juventus di Maurizio Sarri per la conquista del terzo scudetto.

Tale richiesta è stata accettata da Aurelio De Laurentiis, pronto a regalare a Re Carlo un vero top player (tra l’altro, aspetto assolutamente da non sottovalutare per il marketing, al quarto posto tra i giocatori più seguiti al mondo sui social).

E non a caso, alla domanda sull’acquisto di un centravanti durante la conferenza stampa di ieri a Dimaro, il tecnico azzurro ha invitato i giornalisti a focalizzarsi su un calciatore che “migliorerebbe la qualità della rosa”.

Ovvero quel James Rodriguez con cui Carlo Ancelotti è pronto a scrivere la storia, dopo averlo voluto sia al Real che al Bayern. I tifosi azzurri attendono fiduciosi il buon esito dell’affare, mentre De Laurentiis è arrivato nel ritiro di Dimaro con Andrea Chiavelli (Amministratore Delegato e, soprattutto, “uomo dei contratti”).