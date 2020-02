Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Inter-Napoli è la prima delle due gare per l’accesso alla finale di Coppa Italia che si disputerà a Roma: i nerazzurri vengono dalla convincente vittoria nel derby, i partenopei dalla sconfitta in casa con il Lecce.

Inter-Napoli | Dall’euforia alla delusione, la storia si ripete. Il Napoli che non riesce ad essere affidabile e costante e che si accende solo ad intermittenza, è condannato a ripartire dal fondo per cercare di dare una senso ad una stagione fragile e disarticolata. Con il campionato che inizia a lasciare sempre meno spazi all’illusione per un posto in Europa, alla squadra di Gattuso resta nell’immediato la Coppa Italia come punto focale per tenere alta l’autostima, il tasso di adrenalina e lasciare il segno della propria vitalità in attesa di giocarsi gli ottavi di Champions contro il Barcellona. Aver eliminato nei quarti la Lazio, che ha dato il viatico al successo poi in campionato sulla Juve e a Genova sulla Sampdoria, sembrava avesse dato la decisiva spinta propulsiva alla squadra che si è poi sgonfiata nuovamente uscendo malconcia dalla sfida in casa contro il Lecce facendo riemergere limiti e fragilità e ripiombare l’ambiente nello sconforto. Ora per Insigne e compagni c’è la possibilità di un pronto riscatto contro l’Inter neocapolista del campionato, quanto di più stimolante per provare a cambiare di nuovo il piano inclinato e riconquistarsi la fiducia. Nella sfida di andata a San Siro il tecnico sembra intenzionato a cambiare mettendo dentro Manolas, Callejion e Mertens (mai partito titolare con Gattuso) e dunque affidarsi all’usato sicuro.

Due i vulnus he stanno continuando a mettere in crisi il Napoli, da una parte il centrocampo che non copre e la difesa che non riesce a regge l’urto subendo otto gol nelle ultime quattro sfide. Quanto basta per accendere di nuovo la spia facendo sprofondare la squadra all’11/mo posto, lontano dalle zone nobili del campionato. Gattuso che in campionato ha ottenuto tre vittorie e cinque sconfitte (con una media punti di 1,1 a partita inferiore a quella di Ancelotti, approdato felicemente nel calcio inglese) punta ad un turn over ragionato anche perché la Coppa nazionale resta uno degli obiettivi più alla portata dei partenopei e di fatto anche la strada meno accidentata per conquistarsi un posto in Europa in vista della prossima stagione così da continuare a progettare e avviare un ciclo.

Gattuso sa che non può sbagliare. La società lo ha messo in condizione, con i nuovi acquisti di gennaio (da Demme a Lobotka e Politano), di far uscire la squadra dal cono d’ombra nel quale non riesce a liberarsi. Il Napoli paga anche lo scarso apporto di Koulibaly, reduce da un infortunio, che non è rientrato al meglio e di Maksimovic che lamenta ancora limiti fisici e anche di tenuta. I tifosi hanno chiamato ‘Ringhio Star’ all’appello e lo stesso presidente ha fatto intendere che è vietato sbagliare ancora. La Coppa è diventato un obiettivo non impossibile e potrebbe essere la migliore occasione per provare a restituire il sorriso ad una tifoseria che in sei mesi ha vissuto sulle montagne russe delle emozioni. E c’è chi si appella alla cabala: L’unica occasione in cui Inter e Napoli si sono affrontate in una sfida di andata e ritorno in Coppa Italia è stata nelle semifinali del 1997. I partenopei passarono il turno ai calci di rigore dopo un doppio pareggio. C’era Gigi Simoni in panchina che poi perse la Coppa in finale contro il Vicenza. E Gattuso una sola volta da tecnico ha superato l’Inter e o ha fatto in Coppa Italia.

Probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Berni, Stankovic, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Young, Candreva, Barella, Sensi, Borja Valero, Esposito, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Llorente, Lozano, Milik.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

Dove vedere il match in streaming e tv

Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). In streaming sarà possibile seguire la gara attraverso l’app RaiPlay.