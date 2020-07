Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Inter-Napoli si disputerà stasera nel penultimo turno del campionato di Serie A: ecco tutti i modi per poter seguire la sfida di San Siro.

Inter-Napoli | Giornata di anticipi in Serie A. Due le sfide che oggi apriranno la 37a giornata. Alle 19:30 il Parma ospita l’Atalanta a caccia di punti per provare a conquistare il secondo posto anche se la testa è già alla sfida col Psg: “Il modo migliore per arrivare alla Champions è rimanere concentrati nel finale di campionato”, dichiara Gasperini alla vigilia. Alle 21:45 invece il big match di San Siro tra Inter e Napoli. “È un avversario forte, che ha sempre dato fastidio nella lotta scudetto”, dichiara Conte. Per Gattuso turnover obbligato tra infortuni e acciacchi. Domani gli altri otto match.

Inter-Napoli, probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksmovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Valeri di Roma

Dove vedere Inter-Napoli in streaming e tv

La partita tra Inter e Napoli è in programma alle ore 21.45 a San Siro e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La sfida sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go.