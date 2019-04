Ilaria D’Amico: gaffe prima di Ajax-Juventus, quando la giornalista ha parlato di “approccio partenopeo” dei tifosi olandesi (con fuochi d’artificio tesi a “togliere il sonno” alla squadra di Allegri).

Gaffe ieri sera della giornalista Ilaria D’Amico su Sky, dove la conduttrice, nel pre-partita della sfida di Champions League tra Ajax e Juventus (poi terminata 1-1), ha pronunciato le seguenti parole in riferimento al comportamento tenuto dai tifosi olandesi la notte prima della gara all’esterno dell’hotel che ospitava i bianconeri: “Sfida totale quella tra Ajax e Juventus. Era partita da un approccio quasi partenopeo, un po’ di triccabalacche, un po’ di fuochi d’artificio per disturbare il sonno degli avversari. Era successo anche con il Real Madrid, poi si è sfociato in altro”.

Parole che hanno fatto infuriare tanti tifosi del Napoli davanti alla tv, molti dei quali hanno poi stigmatizzato il tutto sui social, chiedendo l’intervento dell’Ordine nazionale e dei dirigenti dell’emittente, minacciando addirittura la disdetta del contratto con l’emittente di Rupert Murdoch.

Gaffe di Ilaria D’Amico, l’assessore allo Sport Ciro Borriello: “Sottospecie di giornalista. Redazione Sky chieda scusa”

Contro le parole di Ilaria D’Amico s’è duramente scagliato anche l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, che su Facebook ha invitato la redazione dell’emittente satellitare a “chiedere scusa a tutti i napoletani per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D’Amico”.

Gaffe di Ilaria D’Amico, Maurizio De Giovanni: “Non è nuova a queste uscite”

Sulla stessa lunghezza d’onda lo scrittore Maurizio De Giovanni, grande tifoso azzurro: “Quello della D’Amico -ha dichiarato a “Radio Marte” il creatore de I bastardi di Pizzofalcone- è stato uno scivolone che chi lavora nell’informazione non dovrebbe prendere. L’ho trovata una volgarità, siamo molto lontani da questo tipo di stereotipo. Sarebbero gradite delle scuse da parte sua, perché bisogna capire che quella trasmissione non la guardano solo i tifosi della Juve. Non è nuova a questi tipi di uscite”.