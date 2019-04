Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay vince il girone e va agli spareggi

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay batte il Sant’Egidio 4-0, e martedì gioca l’open day per il settore giovanile

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay centra il primo obiettivo stagionale. La squadra allenata da Peppe Marino con la vittoria sul campo del Sant’Egidio Femminile (4-0) conquista il primo posto matematico nel girone D della serie C accedendo allo spareggio per la promozione in programma a maggio.

La gara, condizionata dal campo in terra battuta, ha visto un primo tempo senza reti nonostante le tante occasioni delle napoletane. Nella ripresa, invece, dopo il gol di De Paula al 50’ su punizione la partita è proseguita a senso unico con i gol di Massa (58’), Tammik (64’) e Kubassova (83’) su rigore.

“Sono soddisfatto per aver conquistato il primo obiettivo stagionale – ha spiegato Marino a fine gara -. Abbiamo giocato una buona partita su un campo non facile che ha confermato la maturità del gruppo. Ora ci concentriamo sulla sfida di Coppa Italia di mercoledì in attesa di conoscere la nostra avversaria per lo spareggio promozione”.

La gara di oggi ha visto in campo ben quattro ragazze provenienti dalla Primavera, Amodio El Bastali, Moccia e Catalano, quest’ultima all’esordio assoluto in prima squadra, a dimostrazione dell’attenzione che il club ha sempre mostrato per il settore giovanile.

Proprio per questo martedì 16 aprile, alle ore 17 al Cus di Napoli, si svolgerà il primo di quattro open day rivolti alle giovani calciatrici campane che vogliono entrare a far parte del Napoli Femminile Carpisa Yamamay.

La prima squadra tornerà in campo mercoledì 17 aprile alle ore 15 al Cus di Napoli contro il Perugia.