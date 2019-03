Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay vince a Chieti 0-4

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay porta a casa un’altra importante vittoria. La squadra under 15 batte le pari età della SSC Napoli (3-2).

Fine settimana di successi per il Napoli Femminile Carpisa Yamamay. Il week end del club partenopeo è iniziato con la vittoria prestigiosa della formazione under 15 sabato sera nel derby contro le pari età della SSC Napoli (3-2).

Oggi, invece, la prima squadra ha espugnato il campo del Chieti (0-4) nella quinta giornata di ritorno della serie C, proseguendo la corsa solitaria in testa alla classifica. In Abruzzo la gara si è sbloccata nel finale del primo tempo, con tre reti messe a segno in poco più di dieci minuti.

Il primo gol è arrivato grazie al capitano Emanuela Schioppo (34’), il raddoppio al 42’ con un gol di Sara Sibilio e al 45’ è arrivato il tris grazie a Giulia Risina. Nella ripresa il 4-0 è stato messo a segno da Azzurra Massa all’86’.

“Le ragazze hanno gestito bene la gara e hanno concretizzato il buon lavoro fatto durante la settimana – ha spiegato a fine partita il tecnico, Peppe Marino -. L’obiettivo era arrivare agli scontri diretti con un margine invariato e ci siamo riusciti, ora inizia per noi un altro campionato”.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo domenica 10 marzo in casa contro il Salento per la sesta giornata di ritorno della serie C.