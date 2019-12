Il ventitreenne del Rione Traiano Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi di casa vince il titolo europeo di Kickboxing.

NAPOLI – Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi di casa vince il titolo europeo di Kickboxing, specialità K1-Rules, categoria 67 kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano, campione d’Italia in carica, verso l’impresa contro il francese Greg Gottardi, avversario ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l’atleta di casa.

Il napoletano Daniele Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules 1 di 4

Al termine, il verdetto dei giudici ha premiato Iodice per 2-1. Il successo è stato accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common Ground, il locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport in pieno stile Usa, accogliendo incontri di kickboxing, esibizioni di danza sportiva e spettacoli musicali.

“Sono felice, è stata durissima”, sono state le prime parole di Iodice, abbracciato da amici e parenti dopo l’incontro. “Non mi aspettavo un livello così alto, sul ring ho messo il cuore, mai ho fatto così tanta fatica nella mia carriera sportiva”. Il successo lo ripaga dei sacrifici fatti: “Dopo il titolo italiano vinto a giugno a Napoli e difeso a settembre a Bolzano, ora arriva un’altra enorme soddisfazione. La dedico alla mia famiglia, che ha fatto tanti sacrifici per permettermi prima di studiare e poi di essere qui adesso. Vengo da una zona di Napoli difficile, spero che la mia storia possa essere d’esempio per tanti giovanissimi”.

Soddisfatti gli organizzatori della serata, i soci della Pro Fighting Napoli Club Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone, che insieme a Decio Pasqua e Francesco Mascolino compongono lo staff di Iodice. “Fight for Naples” per la prima volta in Campania ha abbinato un evento internazionale di Kickboxing ad una serata musicale in uno dei locali “cult” della movida partenopea. L’evento è stato organizzato da Pro Fighting Napoli, Drop, Enjoy Clubbing e Wonder Events, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli.

Il K1-Rules è uno sport da combattimento di origine giapponese che fa parte delle attività del Kickboxing. La federazione di riferimento è la FIKBMS, Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affiliata alla World Association of Kickboxing Organizations.