Il Calcio Napoli lotta, combatte e pareggia in casa dei campioni d’Europa 1-1 ad Anfield

Calcio Napoli: Vantaggio azzurro con Mertens al 20′. Pareggio Reds solo al 64′. Basta un pari per passare il turno in casa col Genk.

E nella partita che meno ti aspetti, il Calcio Napoli torna ad essere una vera squadra, pronta a soffrire in campo, ad aiutarsi l’un l’altro a non avere paura di combattere neppure ad Anfield in casa dei campioni d’Europa.

Klopp, allenatore del Liverpool continua ad avere in Carlo Ancelotti la sua bestia nera: quest’anno tra amichevole e Champions ha rimediato due sconfitte ed un pareggio con un solo gol segnato e ben 6 subiti.

Incredibile, ma vero! La stessa squadra sfilacciata e senza mordente del campionato impone il pari al Liverpool ad Anfield: probabilmente e come ampiamente detto in moltissimi articoli, non è una questione di modulo o di allenatore, ma solo una questione di testa e di voglia di combattere.

Senza Callejon, Milik, Insigne, Ancelotti mette in campo una squadra quadrata e ben equilibrata. Anche questo lo abbiamo spesso detto: difficile supportare due attaccanti puri con Callejon ed Insigne sulle fasce di centrocampo. I due sono più propensi alla fase offensiva che a quella di contrasto e ciò rende la squadra più vulnerabile.

Andare ad Anfield e prendere gol solo su azione di calcio d’angolo da un difensore che, per giunta, si aiuta anche spingendo Mertens al momento del gol, è tanta roba ed è il segno che la squadra c’è ed è capace di imbrigliare anche i più forti d’Europa.

Ancelotti schiera così il Calcio Napoli: Meret, Maksimovic, Koulibalu, Manolas, Mario Rui, Di Lorenzo, Zielinsky, Fabian Ruiz, Allan, Mertens e Lozano.

Interessante la scelta di Maksimovic sulla fascia destra (già vista proprio contro il Liverpool) e con un Di Lorenzo nella posizione di Callejon. L’ex Empoli non solo disputa una grandissima partita ma regala a Mertens l’assist per il primo gol. Anche la soluzione di Di Lorenzo avanzato sulla fascia era stata da noi ipotizzata in altre occasioni. Più forte fisicamente di Callejon e più propenso alla fase difensiva, il Calcio Napoli ha limitato la fascia sinistra del Liverpool relegando Manè ad una semplice comparsa.

Non se l’è vista meglio il suo compagno alla destra: Salah è stato imbrigliato nella foltissima rete formata da centrocampisti e difensori. Il centrale del Liverpool, Firmino, è stato costretto a fare solo assist per i compagni chiusissimo come era da Koulibaly e Manolas in grande spolvero.

Bene a centrocampo anche Fabian Ruiz, cresciuto di minuto in minuto proprio quando la veemenza dei Reds sembrava avere la meglio: sia lui che Allan hanno lottato come leoni per nulla intimoriti dall’atmosfera sempre suggestiva di Anfield.

Molti avranno notato che dal 15′ del primo tempo, nello stadio, si sentivano solo i cori dei duemila napoletani accorsi a sostenere la squadra. Bellissimo ascoltare i nostri inni proprio su questo campo.

La cronaca:

Parte bene il Calcio Napoli: al 11′ tocco di Lozano per Mertens, stoppato all’ultimo momento dai difensori.

Al 20′ il vantaggio del Calcio Napoli con Mertens!

Gran Lancio di Di Lorenzo sulla fascia per la corsa del belga che stoppa e con un destro ad incrociare supera Allison. 0-1 Napoli!

Il primo tiro verso la porta di Meret lo fa un difensore: Ven Djik alto sulla traversa mentre il primo tiro del Liverppool in porta lo fa ancora Van Djik su azione d’angolo di testa al 35′.

Questo dato la dice tutta sull’ottima prestazione difensiva degli uomini di Ancelotti.

Sale la temperatura sugli spalti mentre il Liverpool prende in mano la partita nel tentativo di recuperare.

Solo nel terzo minuto di recupero del primo tempo Meret compie una parata su Milner.

Alla fine del primo tempo gli attaccanti del Liverpool non hanno effettuato neppure un tiro verso la porta del Calcio Napoli.

La ripresa inizia sulla falsa riga del finale del primo tempo: Liverpool arrembante ma senza essere pericoloso.

Le azioni pericolose sono, comunque, tutte inglesi:

al 54′ Koulibaly salva sulla linea dopo un errore di Meret che perde palla.

Al 64′ il pareggio del Liverpool su azione di calcio d’angolo

Svetta il difensore Lovren su Mertens e non c’è nulla da fare per Meret.

I tre cambi di Ancelotti servono per ridare forza fisica e corsa ad una squadra costretta a soffrire per gli attacchi inglesi.

Al 71′ entra Llorente per Lozano. Buona la prova del messicano sempre pronto a lanciarsi negli spazi.

All’80’ Dentr4o Elmas per Mertens. Generosissima prova del belga impreziosita dal gol.

All’84’ fuori uno stanco Zielinsky per Younes.

Il Liverpool attacca ma il Calcio Napoli è concentratissimo fino al fischio finale.

A pochi minuti dalla fine si scatena quasi una rissa per una spinta di Robertson (il quale meritava di essere cacciato dal campo per i troppi interventi cattivi) su Di Lorenzo.

Tutto il Calcio Napoli va verso l’arbitro per protestare: in quel momento si è rivisto lo spirito di squadra, la voglia di essere uniti e di voler avere giustizia. Vero: sono stati ammoniti Allan e Koulibaly ma la squadra ha dimostrato di non aver timore a farsi sentire nella difficile e trascinante atmosfera di Anfield.

Insomma un pareggio che riporta tanta serenità dopo due settimane terribili e che fa ritrovare ai tifosi una squadra compatta, unita e soprattutto combattiva.

Il tifoso non chiede trofei nè la Luna: il tifoso chiede impegno e sudore sulla maglia. Oggi, sul campo più difficile d’Europa, la maglia è stata onorata ed i napoletani, forse, hanno ritrovato il loro giocattolo più bello.

Ora c’è la necessità di riprendere la corsa in un campionato finora umiliante con la consapevolezza che il Calcio Napoli non può meritare il settimo posto in classifica.

Basterà un pari col Genk per qualificarsi e, semmai, sperare anche nel primo posto se il Liverpool non andrà a vincere sul campo del Salisburgo.

Napoli ritrova il Napoli nella notte più difficile. Speriamo, adesso nasca una nuova alba, un nuovo giorno ed un’altra stagione.