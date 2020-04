Gevi Napoli, oggi la finale di “Leggende – La Sfida”: scontro Greer-Rocca

L’iniziativa lanciata da Lega Nazionale Pallacanestro ha messo a confronto i 16 giocatori migliori della storia del Napoli Basket. Lunedì 27 Aprile alle ore 12 sarà decretato il vincitore di “Leggende – La Sfida”.

Ultimo atto di “Leggende – La Sfida” l’iniziativa lanciata da Lega Nazionale Pallacanestro, che ha messo a confronto i 16 giocatori migliori della storia del Napoli Basket. Domani dalle ore 12 sarà possibile votare per la finale a cui hanno avuto accesso Lynn Greer e Mason Rocca, battendo Mimmo Morena e Walter Berry.

All’iniziativa hanno aderito 22 club attualmente partecipanti al campionato di Serie A2 ed anche per le semifinale è arrivato un grosso riscontro da Napoli. Per le semifinali sono arrivati circa 10.000 voti totali tra le piattaforme Facebook ed Instagram. Sulla pagina ufficiale Facebook, oltre ad un incremento di like, si registrano circa 45.000 persone raggiunte, 8.500 interazioni e ben 2.500 reazioni, commenti e condivisioni ai post.

La finalissima tra Lynn Greer e Mason Rocca, due degli eroi della storica Coppa Italia del 2006, avrà inizio domani alle ore 12 per una durata di 48 ore. Lunedì 27 Aprile alle ore 12 sarà decretato il vincitore di “Leggende – La Sfida”.