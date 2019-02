Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90

E’ stata presentata a Maranello la nuova Ferrari SF90, in omaggio ai 90 della Scuderia del ‘Cavallino Rampante’.

Formula 1 | Si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della Scuderia, la Ferrari per la stagione 2019. A Maranello la cerimonia di presentazione della monoposto del ‘Cavallino’ pronta a sfidare la Mercedes nel mondiale di Formula Uno che prenderà il via il 17 marzo a Melbourne.

Novità nel ‘look’: la ‘rossa’ mostra infatti una tinta meno accesa con inserti neri; maggiorata poi l’ala anteriore come richiesto dalle nuove norme sull’aerodinamica. Tolto il velo sulla nuova monoposto, i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono ora attesi dai test in pista: l’appuntamento è fissato per lunedì prossimo sul circuito spagnolo di Montmelò.

I commenti di Leclerc, Vettel ed Elkann

“Sono incredibilmente emozionato di partire con questa nuova avventura, ho sempre sperato di salire su una di queste auto – ha detto il neo pilota della ‘rossa’ Charles Leclerc -. Sono cresciuto nella Ferrari driver academy che mi ha aiutato enormemente a migliorare come pilota”. E “per me è una grande opportunità avere come compagno un campione come Vettel. Credo sarà una stagione importante, la chiave è lavorare assieme, credo ce la faremo”, conclude il pilota 21enne.

“Siamo tutti molto emozionati, sveliamo l’auto e questa è la prima volta che la vediamo già pronta – ha proseguito Sebastian Vettel -. Non vedo l’ora di salire sull’auto. Come squadra siamo sulla strada giusta e speriamo di migliorare”.

“Essere Ferrari è qualcosa di speciale, l’orgoglio di una squadra che riesce a unire un intero Paese”. Sono le parole del presidente John Elkann. Un squadra “che rappresenta il meglio dell’Italia per la sua voglia di inventiva, di innovazione, di intraprendenza e per il cuore che è rosso Ferrari. E’ importante che i nostri tifosi ci siano vicini e ci sostengano. Per noi inizia un’importante stagione e un’importante decennio che ci porta ai nostri 100 anni. Abbiamo bisogno di vincere tutti insieme”.