Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Fiorentina-Napoli si disputerà sabato alle 20.45 allo stadio Franchi: Carlo Ancelotti punterà su Mertens in attacco, al posto dell’indisponibile Milik.

Fiorentina-Napoli | Seduta di allenamenti mattutina per il Napoli a Castel Volturno, in vista del primo match di campionato, in programma sabato, alle 20.45, al “Franchi” contro la Fiorentina. Al centro tecnico la squadra azzurra, dopo una prima fase di riscaldamento, ha svolto lavoro atletico con ostacoli. Successivamente partitina con le porte piccole. A seguire seduta tattica e partitina a campo ridotto. Milik ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo, per poi spostarsi sul campo 1, dove ha seguito un programma di lavoro personalizzato. La squadra di Ancelotti tornera’ in campo per gli allenamenti domani mattina.

Arek Milik non dovrebbe essere disponibile per la trasferta di Firenze. Ancelotti puntera’ quindi su Mertens come prima punta. Alle spalle del belga ci dovrebbe essere il trio composto da Callejon, Fabian Ruiz e Insigne. A centrocampo Allan e Zielinski. Tra i pali Meret, protetto da Manolas e Koulibaly, al centro della difesa. Sulle corsie laterali dovrebbero giocare Di Lorenzo e Ghoulam.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Vlahovic. All. Montella

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti

Fiorentina-Napoli: dove vederla in TV e streaming

Per vedere Fiorentina-Napoli in diretta TV basta collegarsi a Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Fiorentina-Napoli sarà trasmessa anche in streaming attraverso Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV, la web TV di Sky.