“Festa degli Sportivi” al Circolo Canottieri Napoli. Ecco i nomi dei premiati

L’evento, ‘Festa degli Sportivi’, al Circolo Canottieri Napoli, è stato ripreso in diretta dall’emittente televisiva Canale 21. Ecco i nomi degli atleti che sono stati premiati.

Sfilata di campioni e di giovani promesse al Circolo Canottieri Napoli per la tradizionale “Festa degli Sportivi” nel corso della quale sono stati premiati tutti gli atleti che ,nelle varie discipline sportive, si sono messi particolarmente in luce nel corso della passata stagione agonistica.

Nel salone “Carlo De Gaudio, del Circolo Canottieri Napoli dopo una breve introduzione di Rosario Mazzitelli, responsabile della Comunicazione del sodalizio giallorosso, l’intervento del presidente Achille Ventura presenti i due vice presidenti, Marco Gallinoro ed Ernesto Ardia.

“Una giornata importante e significativa per il nostro Sodalizio in quanto andiamo a festaggiare gli atleti del Circolo Canottieri Napoli che si sono particolarmente distinti nelle varie discipline sportive e che hanno portato in giro per l’Italia ed il mondo la bandiera giallorossa – ha detto il presidente Ventura – La Canottieri Napoli è uno dei club più importante e conosciuto nel mondo e noi siamo orgogliosi di questi ragazzi che primeggiamo e si fanno onore in nome dello Sport”.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dalla sezione Nuoto e Pallanuoto con il consigliere Luca Piscopo.

Lo scudetto dell’Under 20 nella pallanuoto con Enzo Massa allenatore e Eduardo Campopiano che conquista il titolo di capocannoniere in serie A/1 nonostante una agguerritissima concorrenza.

Premiati anche i tecnici, Paolo Zizza e Alessandro Avagnano. Nel nuoto, con il responsabile tecnico, Lello Avagnano premiati: Domenico Acerenza, Stefania Pirozzi, Mario Sanzullo, Andrea Manzi, Pietro Paolo Sarpe, Giulio Iaccarino, Nicolò Accadia, Pasquale Giordano e Paola La Rocca.

Nella classifica generale a squadre poi, la Canottieri Napoli è seconda sia nel settore maschile e nel campionato italiano assoluto a squadre di Fondo risultato conseguito a Riccione nell’aprile dello scorso anno.

A dicembre invece, il settore maschile raggiunge la finale di serie A al Campionato Italiano a squadre con: Acerenza,Manzi, Trapanese, Sarpe, Di Benedetto e Cascione. Oltre al direttore tecnico Lello Avagnano sono stati premiati gli altri tecnici : Alessandro Peluso, Armando Borriello, Giovanni Consiglio, Emanuela Foggia e Luca Baggio. Per il Triathlon, con il consigliere, Umberto Casillo, premiati gli atleti, Pino De Maio e Salvatore Attanese. Come tecnici invece, Mario Fontana, Stefano Troise ed Ernesto Borsacchi.

Estremamente positivo il bilancio per la sezione Canottaggio

Con il consigliere Deo Litterio sono stati premiati, l’otto con formato da Nicholas Tosaro, Leonardo Litterio, Lorenza Cuomo, Flavio Tornincasa, Cesare Squillante, Luigi Fragomeno e Andrea Ciccarelli. Timoniere Salvatore Ruggiero ed il quattro di coppia composto da Mario e Francesco Cella, Vincenzo Pezzella e Michele Panico.

Premiati anche Gennaro Di Mauro, primo classificato ai Campionati Junior Unader 18 e Andrea Ciccarelli primo classificato ai Campionati Italiani indoor Ragazzi Under 16. Per i tecnici, riconoscimenti a Stefano Correale, Simone Ponti, Fabio Di Costanzo, Antonio Cammarota, Cristiano Clarizia, Ciro Marino e Stafano De Micco.

Per la sezione Tennis, con il consigliere Raffaello Lerro, sono stati premiati i componenti della squadra di serie D che ha vinto il girone regionale.

Ciro Borrelli, Luca Telese, Pietro e Gianluca Riccio e la Under 16 formata da Marco Fistola, Mattia Ravasco e Alessandro Mazzeo. E naturalmente il maestro Massimo Cierro.

Nella Vela, premiati Enzo De Blasio e Umberto Coppola con Scugnizza.

Annibale Bovenzi e la coppia Riccardo Improta e Andrea Lupoli quinti classificati al Campionato Italiano Assoluto Classe Star. Splendono le stelle anche nella Motonautica con Gennaro Russo “inossidabile” consigliere al quale il Coni ha assegnato la Stella di Brinzo al Merito Sportivo per i suoi cinqunat’anni di ininterrotta attività motonautica.

Premiati Cristiano Segnini, Carmine Cuomo e Gianmaria Di Meglio terzi classificati al Campionato Italiano Endurance B classe Boat Production. Per Segnini e Di Miglio anche un premio in quanto Campioni Europei e Vice Campioni del Mondo Ebdurance B classe Boat Production.

Riconoscimenti anche per Diego e Massimiliano Testa e Giuseppe e Rosario Schiano. Grazie alla Motonautica il Circolo Canottieri Napoli ha ricevuto dal Coni Provinciale una serie di prestigiosi riconoscimenti. Medaglia d’oro al Valore Atletico per il presidente Achille Ventura, Luca Nicolini, Cristiano Segnini e Gianmaria Di Meglio. Medaglia di bronzo al Valore Atletico per Massimiliano Testa.