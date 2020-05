Federica Pellegrini sarà il volto di Michelin

La campionessa Federica Pellegrini sarà il volto delle campagne di comunicazione Michelin per il biennio 2020/2021 e testimonial d’eccezione della promessa Michelin “Performance Fatte Per Durare”.

Milano, 18.05.20 – Oggi 18 Maggio Michelin ha annunciato una nuova e importante partnership con Federica Pellegrini, la campionessa olimpionica e primatista mondiale nei 200 metri stile libero ed europea nei 400 metri stile libero.

Federica Pellegrini, la più forte e longeva campionessa italiana di nuoto nel mondo, sarà il volto delle campagne di comunicazione Michelin per il biennio 2020/2021 e testimonial d’eccezione della promessa Michelin “Performance Fatte Per Durare”.

“Federica Pellegrini con la sua lunga carriera sempre al vertice rappresenta al meglio il concetto di “Performance fatte per durare”. – dichiara Marco Giuliani, Direttore Commerciale Michelin Italia – Questa filosofia è alla base dello sviluppo dei pneumatici Michelin e coniuga la durata con prestazioni elevate dal primo all’ultimo chilometro. Questo è il nostro obiettivo, è il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e dell’ambiente che ci circonda.”

Michelin accompagnerà Federica durante questo nuovo viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. La partnership, accompagnata appunto dall’hashtag #UnNuovoViaggio, vuole sottolineare il nuovo percorso che affronteranno insieme, con la comune determinazione, serietà nel lavoro e volontà di superare sempre i propri limiti.

“Mi ha fatto enorme piacere scoprire qual sia l’impegno di Michelin verso la sicurezza e l’ambiente. – ha dichiarato Federica Pellegrini – Avere un partner eccellente è un motivo di spinta in più, in questo lungo viaggio con destinazione Tokyo: l’Olimpiade è il massimo per un’atleta! Essere stata scelta per rappresentare il concetto di “Performance fatte per durare” è per me motivo di orgoglio. Impegnarsi a restituire il massimo a chi crede in te è anche una questione di rispetto”.

Una carriera iniziata da giovanissima, con la prima medaglia olimpica ottenuta ad Atene 2004, ad appena 16 anni e 12 giorni. Un vero e proprio record, tanto da renderla la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale.

Atene, terra della prima edizione dei Giochi Olimpici moderni nel 1896, porta alla ribalta il nome di Federica Pellegrini e diventa il punto di partenza di una carriera che la vede oggi puntare alla qualificazione della sua 5^ Olimpiade, slittata al 2021.

Un palmarès che conta quasi 60 medaglie internazionali, di cui 27 d’oro, 123 ori ai campionati italiani e 11 record del mondo stabiliti tra 200 e 400m sl di cui uno, quello sui 200m sl in vasca lunga, ancora imbattuto (con il tempo di 1’52’’98).

Un percorso costellato di successi, che la vede ancora protagonista a distanza di 16 anni. Ecco perchéoggi diventa la portabandiera e ambasciatrice Michelin del messaggio “Performance fatte per durare”, ma non solo. La partnership con Federica Pellegrini è all’insegna dell’italianità del brand e del Made in Italy.

Infatti, è il primo fabbricante di pneumatici italiano e in provincia di Cuneo ha sede il più grande stabilimento Michelin dell’Europa Occidentale per la produzione di pneumatici autovettura.