Volley femminile: le azzurre hanno battuto la Russia per 3-1 e accedono alle semifinali degli Europei (sabato sarà rivincita della finale mondiale con la Serbia).

L’Italia del volley femminile si conferma straordinariamente competitiva anche agli Europei, dove ha ottenuto la qualificazione alla semifinale battendo la Russia per 3-1, risultato ottenuto in rimonta.

A Lodz (Polonia), il tiratissimo primo set è stato vinto dalle russe per 27 a 25, ma le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno poi preso il sopravvento, vincendo tre set di seguito (25-22, 27-25 e 25-21). Come sempre, straordinaria prestazione di Paola Egonu (28 punti), accompagnata dalle prodezze di Miriam Sylla (19 punti e ottima anche in ricezione).

#EuroVolleyW 🏐📸 Riviviamo insieme l'esaltante vittoria delle #azzurre 🇮🇹 contro la #Russia 🇷🇺 attraverso le immagini… Pubblicato da Federazione Italiana Pallavolo su Mercoledì 4 settembre 2019

Ora l’Italia, tornata in semifinale agli Europei dopo 8 anni, va ad Ankara (Turchia) per la final four. Per Egonu e compagne ci sarà la rivincita della finale del Campionato del mondo dello scorso anno, quando l’Italvolley si arrese alla Serbia solo al quinto set, perdendo il titolo mondiale per soli tre punti.

La grande sfida alle balcaniche ci sarà sabato 7 settembre (ore 16, diretta Rai). L’altra semifinale sarà tra le padrone di casa della Turchia e la Polonia.