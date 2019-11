Eurocup Sordi Mosca 2019: Due allenatrici della Campania Vice Campionesse d’Europa

Sara Braida e l’Assistant Coach Giovanna Franzese hanno guidato la squadra femminile di basket, ASD Pesaro Sordi, sul podio dell’undicesima Edizione del DBIF Eurocup.

È d’argento la collaborazione tra l’Head Coach Sara Braida e l’Assistant Coach Giovanna Franzese.

Le due allenatrici, con il Direttore Tecnico Beatrice Terenzi, hanno guidato la squadra femminile di basket, ASD Pesaro Sordi, sul podio dell’undicesima Edizione del DBIF Eurocup.

Sara, composta e testarda, Giovanna energica partenopea, tornano in palestra con la medaglia al collo; ad attenderle e’ l’abbraccio dei giovani atleti della Phoenix Basket Brusciano (Associazione Sportiva fondata insieme a Francesca Lagioia e Maria Teresa Monda), della M&B Basketball (nata dalla collaborazione con la Mini and Basket Player Marigliano di Antonio Nappi) e della Basket Sorrento (societa’ in cui Sara allena da anni), orgoglio e fierezza per un territorio che non sempre sa valorizzare sport e inclusione.

Dal 20 al 23 novembre, il Team del Capitano Simona Cascio ha dato battaglia nella meravigliosa scenografia del Palace of Sports Dynamo di Mosca per il titolo europeo, cedendo solo in Finale alla formazione Lituana Tyla Kaunas.

La DBIF Eurocup e’ la competizione internazionale piu’ importante riservata a club per squadre di sordi; impegnativa per il numero di confronti giornalieri e per il livello tecnico messo in campo, ha visto lo Staff Tecnico trionfare a capo di un gruppo di tesserate da tutta Italia facenti parte anche del blocco della Nazionale Italiana Sorde.

La Nazionale Italiana Sorde, sotto il coordinamento della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), nasce da un’idea di Beatrice Terenzi (anche Direttore Tecnico) e Elisabetta Ferri ad oggi vanta già un Palmares di tutto rispetto ed e’ in piena preparazione per l’Europeo che si terra’ a Cagliari il prossimo giugno.