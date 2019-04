Empoli-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Empoli-Napoli si disputerà allo stadio Castellani e vedrà di fronte due squadre con obiettivi e motivazioni diverse: ecco tutti i dubbi e le scelte dei due tecnici e tutti i modi per poter seguire il match.

Il Calcio Napoli torna in campo. Domani alle 19 la squadra di Carlo Ancelotti – reduce dalla vittoria contro la Roma – affronta in trasferta l’Empoli di Andreazzoli, gara valida per la 30esima giornata della Serie A 2018-2019. Quella di domani sara’ la 16^ sfida tra le due formazioni in campionato. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 15 partite giocate, di cui 7 vinte dal Napoli, 3 dall’Empoli, con 5 pareggi, 30 gol degli azzurri e 22 dei toscani. In casa, l’Empoli ha conquistato 2 vittorie e perso una partita, con 4 pareggi. Fuori casa, invece, la squadra toscana ha incassato una sola vittoria, e ha perso 6 match, con 1 pareggio. Lo score tra le due squadre ha visto i toscani segnare 13 gol in casa, dove ne hanno subiti 7, mentre i campani in casa hanno realizzato 23 gol, subendone 9. La prima partita disputata tra le due squadre in Serie A risale al 23 novembre 1986, esattamente 33 anni fa, quando il Napoli si impose per 4 a 0 grazie alle reti di Maradona e Salvatore Bagni e alla doppietta di Andrea Carnevale.

La prima vittoria dell’Empoli risale, invece, all’8 febbraio 1998, quando la partita si concluse con un clamoroso 5 a 0 grazie alla doppietta di Matjaz Florjancic e ai gol di Carmine Esposito, Massimiliano Cappellini e Alessandro Pane. L’Empoli non batte i campani in Serie A dal 30 aprile 2015, quando sconfisse gli avversari allo Stadio Carlo Castellani per 4 a 2 grazie alla reti di Massimo Maccarone, Miguel Britos, Riccardo Saponara e Raul Abiol. L’ultima vittoria del Napoli, invece, risale alla partita d’andata dell’undicesima giornata di questo campionato, il 2 novembre 2018, quando la formazione allenata da Carlo Ancelotti si e’ imposta su quella guidata da Aurelio Andreazzoli per 5 a 1, con i gol di Insigne e Milik e la tripletta di Mertens.

I convocati di Ancelotti

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 20 calciatori per la sfida di domani in casa dell’Empoli. In elenco anche Hysaj e Mertens. Questa la lista: Portieri: Meret, Karnezis, D’Andrea. Difensori: Malcuit, Koulibaly, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka. Centrocampisti: Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi. Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Younes, Milik, Gaetano.

Le probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Zielinski, Verdi; Ounas, Milik.

Dove vedere la partita in streaming e tv

Empoli-Napoli si giocherà mercoledì 3 aprile 2019 alle ore 19.00 allo Stadio Carlo Castellani e sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, con il supporto del commento tecnico di Dario Marcolin.

Gli utenti potranno guardare la partita in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o, ancora, utilizzando dispositivi quali Amazon Fire TV stick o Google Chromecast. Sarà inoltre possibile seguire il match collegandosi alla app dal proprio pc, desktop e laptop, tablet o smartphone.