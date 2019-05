Edinson Cavani: l’attaccante del PSG (indimenticato ex del Calcio Napoli) ha annunciato sui social l’arrivo del terzo figlio. La bimba sarà chiamata India.

Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint Germain ed ex indimenticato bomber del Calcio Napoli, diventerà padre per la terza volta. Il 32enne uruguaiano ha svelato sui social la lieta notizia.

Dopo i due primogeniti (che ancora risiedono nella città partenopea con l’ex moglie Soledad), questa volta sarà una bambina e il nome è già stato scelto insieme all’attuale compagna Jocelyn Burgard: la piccola si chiamerà India.

L’ex attaccante azzurro ha pubblicato nelle ultime ore dal suo account Instagram la festa di benvenuto alla bambina, ormai prossima alla nascita. Il party è stato organizzato dai due compagni di squadra Leandro Paredes e Angel Di Maria, con le rispettive compagne.

Edinson Cavani: sarà ancora un’estate in cui si sognerà il suo ritorno al Calcio Napoli?

Il campionato francese sta per terminare, col Psg ancora una volta campione ma deluso per l’eliminazione agli ottavi di Champions League. Edinson Cavani è stato come sempre protagonista dei parigini, con all’attivo per ora 22 gol in 30 presenze stagionali (in mezzo c’è stato un infortunio che lo ha tenuto ai box per qualche partita).

Il contratto del Matador scadrà nel giugno 2020 ed ecco che, col prezzo del 32enne uruguaiano (ancora perfettamente integro) in ribasso, non è da escludere un nuovo “tormentone” dopo quelli delle estati 2016 e 2018: il possibile ritorno a Napoli.

In quello stadio, il San Paolo, che ne ha fatto un idolo per 3 anni, nel corso dei quali ha regalato ben 104 gol al popolo azzurro. Se le voci degli anni scorsi non si sono mai fatte realmente concrete, chissà che questi rumors non possano tornare d’attualità nel prossimo calciomercato, magari con esito diverso. Carlo Ancelotti ripone grande fiducia in Arkadiusz Milik (20 gol a tre partite dalla fine della stagione), ma affiancargli il Matador darebbe una clamorosa spinta nell’assalto alla super Juventus.