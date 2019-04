E’ il giorno di Arsenal-Napoli, Fabian Ruiz guida la carica: “Siamo pronti”

Arsenal-Napoli si disputerà questa sera all’Emirates Stadium per una sfida che sa molto di finale anticipata. Ancelotti punta su Mertens e Milik per espugnare Londra.

Arsenal-Napoli | Una finale anticipata, difficile definire in altro modo la sfida che questa sera vedrà di fronte Arsenal e Napoli all’Emirates Stadium di Londra. Gli azzurri ci arrivano attraverso un momento di forma negativo in campionato, ma ciò dipende soprattutto dalla realizzazione dell’impossibilità di riprendere la Juventus.

E forse, chissà, potrebbe essere stata proprio una scelta, quella di concentrare tutte le energie sull’Europa. Almeno è ciò che i tifosi partenopei si augurano e che sembra trasparire dai volti di Fabian Ruiz, Josè Callejon e David Ospina. I tre si sono fatti immortalare in uno scatto postato sui social proprio dall’ex centrocampista del Betis, con una didascalia che lascia poco spazio all’interpretazione: “Siamo pronti”.

Arsenal-Napoli, le probabili formazioni

ARSENAL (3-4-1-2): Leno; Mustafi, Papasthatopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Guendouzi, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Emery.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO: Undiano Mallenco

Dove vedere Arsenal-Napoli in streaming e tv

Arsenal-Napoli andrà in onda in chiaro su TV8, questa sera, giovedì 11 aprile, alle ore 21.00. Il match sarà seguito da un importante pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con gli inviati sul campo. In studio, Anna Billò e Fayna con Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita vedrà le interviste e i commenti a caldo dei protagonisti e gli highlights di tutti gli altri match della serata.