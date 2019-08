Luis Enrique: la piccola Xana (figlia dell’ex allenatore di Roma, Barcellona e Spagna) era affetta da un tumore alle ossa che l’aveva costretta a cure specialistiche per 5 mesi.

Il mondo del calcio si stringe attorno al dolore di Luis Enrique per la morte a soli nove anni della figlia Xana, sconfitta da un tumore alle ossa contro il quale la piccola ha combattuto negli ultimi 5 mesi.

È stato lo stesso 49enne allenatore iberico (ex tecnico di Roma, Barcellona, con cui ha vinto la Champions League nel 2015, e della Nazionale iberica) ad annunciare la terribile notizia su Twitter nella giornata di ieri: “ Nostra figlia è deceduta questo pomeriggio all’età di 9 anni. Ringraziamo tutti per i messaggio d’affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione. Ringraziamo anche il personale degli ospedali di San Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e cura. Ringrazio i medici, le infermiere e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla equipe di cure palliative di Sant Joan de Deu. Ci mancherai moltissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanit a”.

Luis Enrique e la piccola Xana: il cordoglio del calcio mondiale e quella bellissima foto dopo la vittoria della Champions

Luis Enrique aveva lasciato la guida della Nazionale spagnola lo scorso marzo, dimettendosi definitivamente il 19 giugno, meno di un anno dopo aver ottenuto l’incarico, per gravi motivi personali, legati proprio alla salute della piccola Xana.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio, come quelli dell’AS Roma e tanti altri club come Barcellona, Milan, Napoli, Real Madrid, oltre a quelli di tecnici come Carlo Ancelotti, che ha mandato il suo affetto al collega spagnolo durante la conferenza stampa di presentazione a Juve-Napoli: “C’è poco da dire, se non dimostrare per quello che si può una vicinanza ad un collega che ha subito un dramma”. Sentitissimi anche i messaggi di Lionel Messi (“Siamo con lei mister, tutta la forza del mondo”) e Francesco Totti (“Riposa in pace piccola stella”).

L’immagine più commovente che sta girando sui social è però quella che risale al 2015, nella quale papà Luis Enrique esulta per la vittoria della Champions League con la piccola Xana, che sventola con gioia la bandiera del Barcellona.