Dimaro, Calcio Napoli: Scopone scientifico in attesa del Real

Chi la spunterà tra Calcio Napoli e Real Madrid su James Rodriguez? Le due società, giorno dopo giorno, giocano carte diverse, spesso bluffando e, spesso, rischiando. Aspettiamo la prossima mossa…

di Gianmarco Giugliano – La partita per James è apertissima: nessuno gioca a carte scoperte. Difficile dire chi la spunterà tra Calcio Napoli e Real Madrid su James Rodriguez: le due società, giorno dopo giorno, ora dopo ora, giocano carte diverse, spesso bluffando e, spesso, rischiando. Ancelotti è sicuro della bontà del giocatore ed è stato il primo a giocare la carta (come potete notare dalla foto…).

Dal suo canto il Presidente De Laurentiis è molto pensieroso sulla risposta: se da un lato vorrebbe accontentare il suo allenatore rispondendo con la carta più ovvia, dall’altro sa bene che la partita è lunga e che affrettare le mosse potrebbe significare pagare, alla fine, dazio. i conti, ovviamente, si faranno alla fine, ma ad oggi è davvero impossibile capire chi sia in vantaggio e chi cederà sotto i colpi giocati dall’avversario.

Da spettatori non possiamo che attendere: il Real ha dalla sua il cartellino del giocatore ma deve fare cassa; Ancelotti ha dalla sua l’esperienza per giudicare un calciatore ma deve fare i conti con il bilancio della società; De Laurentiis, infine, ha dalla sua la “storia” degli ultimi dieci anni con scelte prospettiche diverse dall’acquisto di James ma sa bene che non accontentare il suo allenatore potrebbe essere molto negativo per il loro rapporto fin quì solidissimo. La partita continua… aspettiamo la prossima mossa…