I tifosi azzurri non potranno assistere a Inter-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia, che si disputerà il 12 febbraio.

Inter-Napoli | L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha bloccato la vendita dei tagliandi per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli, in programma mercoledì 12 febbraio a Milano. La gara, infatti, viene considerata come connotata “da alti profili di rischio, rinviate alle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore. Contestualmente, si dà mandato alla Lega competente di interessare la società organizzatrice di non avviare la vendita dei tagliandi per tutti i settori”.

La decisione arriva in riferimento ai fatti del 26 dicembre 2018, quando gli scontri all’esterno di San Siro portarono alla morte dell’ultrà del Varese Daniele Berardinelli, investito da un Suv. Il 28 ottobre scorso, il napoletano Fabio Manduca è stato arrestato con l’accusa di essere stato alla guida dell’auto e aver accelerato per travolgere il 35enne di Varese.