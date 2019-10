Circolo Canottieri, tennis: domani il torneo "Stefano Riccio"

Circolo Canottieri, tennis. Domani sui campi del Molosiglio la prima edizione del torneo rodeo “Stefano Riccio”.

Domani, sabato 12 ottobre, sui campi in terra rossa del Circolo Canottieri Napoli si disputeranno le fasi finali del grande trofeo rodeo “Stefano Riccio”. Il torneo sarà nazionale riservato ai giocatori under 16.

Il Trofeo è stato organizzato dal Circolo Canottieri Napoli, in collaborazione con l’Associazione “Un sorriso per tutti”, in ricordo del socio Stefano Riccio. “Il nostro socio, un amico rispettato e amato da tutti noi”, cosi lo definisce il maestro Massimo Cierro.

Il programma degli incontri partirà dalle ore 9:00, la finale è prevista per le ore 16:00. Le partite si giocheranno al meglio dei 3 set, a 4 game con tiebreake nel set finale, formula utilizzata per i tornei Rodeo.

L’organizzazione del torneo è stata curata dal consigliere al Tennis Giuseppe Amarelli, la conduzione del maestro Massimo Cierro, mentre il giudice arbitro della manifestazione è Luigi Sbreglia.