Champions League, lunedì 16 dicembre i sorteggi degli ottavi: dove seguirli in streaming e tv

Si terranno domani, lunedì 16 dicembre, i sorteggi per gli ottavi di Champions League: il Calcio Napoli spera nel Lipsia.

Dopo il girone eliminatorio, con l’arrivo del 2020 la Champions League entra nella sua fase decisiva con la parte ad eliminazione diretta. A febbraio e marzo 2020 avranno luogo gli ottavi di Finale di Champions League. Domani a Nyon i sorteggi (ore 12). La regola di base del sorteggio è che ci saranno due urne.

La prima contiene il nome delle squadre che hanno vinto il proprio girone, la seconda le squadre che si sono qualificate al secondo posto Vincitrici – Paris Saint Germain (Fra) Bayern (Ger), Man. City (Ing), Juventus (Ita), Liverpool (Ing), Barcelona (Spa), Lipsia (Ger), Valencia (Spa) Seconde – Real Madrid (Spa), Tottenham (Ing), Atalanta (Ita), Atletico (Spa), Napoli (Ita), Dortmund (Ger), Lyon (Fra), Chelsea (Ing).

Il sorteggio degli ottavi di Finale di Champions League di Lunedì 16 dicembre sarà trasmesso in diretta streaming dal sito dell’Uefa, ma sarà possibile seguirlo anche in televisione su Sky sport e su Mediaset in chiaro (Canale 20 del digitale terrestre). Queste le date ottavi di finale (partite di andata): 18, 19, 25, 26 febbraio 2020 ottavi di finale (partite di ritorno): 10, 11, 17, 18 marzo 2020