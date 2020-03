Champions League, Barcellona-Napoli: si va verso le porte chiuse per il Coronavirus

E’ sempre più probabile che Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di Champions in programma il 18 marzo al Camp Nou, si giochi a porte chiuse.

E’ sempre piu’ probabile che Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions in programma il 18 marzo al Camp Nou, si giochi a porte chiuse a causa dell’allarme coronavirus. Dopo le indiscrezioni della stampa spagnola, arriva una parziale conferma di Gerard Figueras, segretario allo Sport del governo catalano: “E’ un’ipotesi, non c’e’ ancora una decisione presa, bisogna parlarne anche col Barcellona – ha fatto sapere a ‘Catalunya Radio’ – Ma prendendo in considerazione i protocolli medici e tenendo conto che l’Italia e’ un Paese a rischio, la partita dovrebbe giocarsi a porte chiuse. Ma dobbiamo analizzare le situazioni caso per caso e settimana per settimana”.

Gia’ la gara di domani fra Valencia e Atalanta si disputera’ senza pubblico cosi’ come Getafe-Inter in Europa League il 19 mentre nei giorni scorsi e’ stata rinviata a ottobre la maratona di Barcellona e Valencia-Olimpia Milano di Eurolega si e’ giocata a porte chiuse.