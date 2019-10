Caserta, Campionato Asi Campania Felix: domani le finali di coppa

Domani sabato 26 ottobre le finali per la coppa precampionato del Campionato di Calcio Amatoriale Asi Campania Felix. Le sfide a partire dalle 14.30.

CASERTA – È tempo di finali per la coppa precampionato del Campionato di Calcio Amatoriale Asi Campania Felix organizzato dal Settore Calcio del Comitato Provinciale Asi di Caserta. Domani, sui campi del Centro Sportivo Talamonti di Caserta e del Centro Sportivo Benedetta Ferone di Casolla di Caserta si sfideranno, a partire dalle 14.30, le contendenti ai tre titoli iridati.

Per la Coppa Élite, la sfida finale – alle 16.15 sul Centro Sportivo Talamonti – è tra Talamonti 14 ed Olympique Marcianise, rispettivamente vincitori, nelle semifinali, sullo Sporting Marcianise per 2-1 e sul Real San Prisco sempre per 2-1.

Nella Coppa Eccellenze, la finale – alle 14.30 sul Centro Sportivo Benedetta Ferone – è del Real Borbonica contro il Sant’Anastasia che superano, nelle semifinali, Spartalex ed Audace San Marco rispettivamente per 3-2 e 4-2).

Nella Coppa Asi Caserta la sfida finale – alle 14.30 sul Centro Sportivo Talamonti – è tra Real Caivano e Smav 18 che raggiungono la vetta dopo aver battuto, rispettivamente, AFC Cerasole per 3-1 e Gabriella per 9-8.