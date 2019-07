Capri-Napoli 2019 non competitiva. Vince la staffetta del Circolo Canottieri Napoli

Nuoto Master: Sei nuotatori del Circolo Canottieri Napoli hanno partecipato e vinto la staffetta alla Capri-Napoli non competitiva.

Era atteso e desiderato questo straordinario risultato al Molosiglio. Vince e fa festa grande la staffetta del Circolo Canottieri Napoli composta da Bruno Daniele, Luca Ferraro, Filippo, Garofalo, Raffaele Lepre, Felice Riccardi e Davide Stravato, coach Pasquale Viglione: sono loro ad essersi aggiudicati la prova a squadre con un tempo inferiore alle 7ore (6.59.02), davanti al Club Nuoto Milano e al Circolo Posillipo.

Soddisfazione è stata espressa, per il brillante risultato ottenuto, dal presidente giallorosso, Achille Ventura, dai due vice preisidenti, Marco Gallinoro ed Ernesto Ardia e dal consigliere francesco Vitobello.

Il Circolo Canottieri Napoli ringrazia per il sostegno dato alla propria rappresentativa main sponsor prestigiosi quali : Banca Sella, Head, Napoli da Vivere, Alilauro, Blowhammer.

“Ci siamo dati cambi regolari nuotando per più minuti all’inizio, per poi passare a frazioni di una decina di minuti nel finale – hanno raccontato a fine gara i vincitori – Siamo contenti di essere scesi sotto le sette ore, nostro proposito iniziale e, permetteteci, siamo soddisfatti del successo ottenuto in casa del Posillipo. Nuotare la gara del Solo? Qualcuno ci aveva pensato alla vigilia, ma ci siamo resi conto che ci vuole una preparazione fisica e anche mentale diversa per affrontare questo tipo di prova”.